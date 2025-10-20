奈良・橿原市で住宅火災があり、焼け跡から3人の遺体が見つかりました。20日午前8時ごろ、橿原市城殿町の住宅で「黒煙があがっている」と通りかかった人から消防に通報がありました。消防車など13台が駆けつけ、火は5時間半後に消し止められましたが、木造二階建ての住宅が全焼し焼け跡から性別不明の3人の遺体が見つかりました。警察によりますと、火事のあと、この住宅に住む80代の母親、50代の娘2人の合わせて3人と連絡がとれな