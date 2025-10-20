■MLBア・リーグ優勝決定シリーズブルージェイズ 6ー2 マリナーズ（日本時間20日、ロジャース・センター）【一覧】大谷翔平が異次元の活躍、ドジャースが2年連続WSへMLBプレーオフ日程＆結果アメリカンリーグの優勝決定シリーズ第6戦が20日、ブルージェイズの本拠地・ロジャース・センターで行われた。球団初のワールドシリーズ進出に王手をかけていたマリナーズにブルージェイズが勝利し、これで3勝3敗のタイに。決着は最終