日本郵便北海道支社は20日、社外の団体の資金約1230万円を横領したとして、小樽若竹郵便局（小樽市）の50代の男性郵便局長を懲戒解雇したと発表した。17日付。元局長は会計担当として団体の資金を管理していたが、業務とは無関係だという。同支社によると、2016年7月〜24年4月、団体の口座から現金を横領した。今年3月、本人から申し出があり判明。社内調査に「知人への資金援助のため着服した」と説明している。警察にも相