日本紅茶協会は16日、東京都立産業貿易センター台東館で行われた「JAPAN TEA EXPO2025」会場にて今年のティーインストラクターの顔を選ぶ「ティーインストラクター・オブ・ザ・イヤー2025」を開催。書類審査を通過した6名の日本紅茶協会認定ティーインストラクターがオリジナルティーを実演し、紅茶のおいしさや魅力表現などを競った。これは紅茶の普及活動の一環として、紅茶に関する専門的な知識や技術を取得したティーインスト