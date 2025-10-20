キャセイパシフィック航空は、「香港リピーター割」を10月20日から12月12日まで販売する。札幌/千歳・東京/羽田・東京/成田・名古屋/中部・大阪/関西・福岡〜香港線を対象に、2往復の同一予約番号での一括購入で割引運賃を適用する。1往復あたりの運賃は、エコノミークラスが25,000円から、プレミアムエコノミークラスが90,000円から、ビジネスクラスが140,000円から。燃油サーチャージと諸税は別途必要となる。搭乗期間は10月23日