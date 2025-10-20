キケ・ヘルナンデスがワールドシリーズへ向け決意を語った(C)Getty Imagesドジャースのキケ・ヘルナンデスが、現地時間10月24日から始まるワールドシリーズへ向けて強い決意を語っている。【動画】「何を着用しているんだ？」と話題になったキケ・ヘルナンデスのヘッドギアの映像を見るドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、チームが2年連続でワールドシリーズ進出を決めた中、「彼はただワールドシリーズに戻るだけで