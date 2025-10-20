日本郵便北海道支社は、2025年10月20日、小樽若竹郵便局の元局長（50代・男性）が、社外団体資金を横領したことが判明したと発表しました。日本郵便北海道支社によりますと、元局長は社外団体の資金管理を行う会計担当者を任され、2016年7月から2024年4月までの間に合計約1230万円を横領したということです。2025年3月5日、元局長から「自身が会計担当者として管理している団体口座の現金を着服した」と申し出があり、事案が判明し