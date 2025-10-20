◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都・芝３０００メートル）＝２０日、栗東トレセン前走の神戸新聞杯は休み明けの３着だったジョバンニ（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）。１週前は松山弘平騎手が騎乗し、栗東・ＣＷコースで６ハロン８０秒０―１１秒３と力強い脚取りで駆け抜けた。大久保助手も「状態は明らかに前走よりも上がっていますし、今までで一番です」と太鼓判を押した。３０００メートルの