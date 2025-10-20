高山莉加昨年のパリ五輪柔道女子78キロ級5位、混合団体銀メダルの高山莉加（31）＝三井住友海上＝が20日、現役引退を発表した。所属先を通じ「今後は柔道の発展、普及に貢献していきたいと考えています。また新たな夢を探しにいきます」とコメントした。12月末に退社予定で、今後の活動を検討していく。宮崎県出身の高山は鹿児島南高で鍛え、切れ味鋭い大外刈りを得意に活躍。高校の先輩で2021年東京五輪同78キロ級金メダルの