自民党の高市早苗総裁は20日、日本保守党の百田尚樹代表と国会内で会談し、21日召集の臨時国会で行われる首相指名選挙での協力を要請した。鈴木俊一幹事長が同席した。関係者によると、高市氏はこれまでに、無所属の中村勇太衆院議員にも電話で協力を求めた。自民は連立政権を組む方針の日本維新の会の議席数を合わせても、衆参両院で過半数にわずかに届いていない。政策が近い少数野党や会派に接近し、過半数獲得へ上積みを図