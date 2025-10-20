大戸屋ホールディングスは10月15日、定食チェーン「大戸屋ごはん処」をカンボジアで初出店した。出店先はショッピングモールの「イオンモール センソックシティ」。イオンが2018年5月にカンボジアの2号店としてオープンした施設で、プノンペンの北部エリアに位置する。敷地面積は約10万平方メートル。〈「大戸屋」の海外店舗数は計130店舗へ〉「大戸屋」が初めて海外出店したのは2005年1月で、場所はタイ･バンコクのトンロー。タイ