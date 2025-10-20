【モデルプレス＝2025/10/20】元乃木坂46の白石麻衣が19日、自身のYouTubeチャンネルを更新。平成ギャルメイクを披露し、反響が寄せられている。【写真】白石麻衣、ハイトーン×ギャルメイクで雰囲気ガラリ◆白石麻衣、平成ギャルメイク姿公開白石は「【平成ギャル】あの頃の“盛れる”を取り戻す！【リバイバル】」と題した動画を公開。アイメイクからスタートし、普段よりも濃い目にアイシャドウを塗り、平成に流行したアイライ