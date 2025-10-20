お笑いコンビ「千鳥」のノブ（45）が19日配信のABEMA「チャンスの時間」に出演。オンラインカジノ問題で活動を自粛していたお笑いコンビ「ダイタク」との再会を喜んだ。番組ではお笑いコンビ「相席スタート」山添寛が多額の借金を抱えて“心の無い病”になったとして、それを救出しようという企画が放送された。山添に詳しい研究者として、スタジオには相方・山崎ケイ、「さらば青春の光」森田哲矢、「ミキ」亜生、「ダイタク