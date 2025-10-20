アメリカのトランプ大統領はパレスチナ自治区ガザ地区について、19日にイスラエル軍が再び攻撃した後も停戦は維持されているとの認識を示しました。イスラエル軍は19日、「イスラム組織ハマスが停戦合意に違反した」としてガザ地区全域を攻撃しました。その後、軍は「停戦合意の履行を再開した」と発表しましたが、ロイター通信によりますとこの攻撃で子どもを含む26人が死亡しています。こうしたなかトランプ大統領は19日、イスラ