週明け２０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比２４．１４ポイント（０．６３％）高の３８６３．８９ポイントと反発した。米中対立の緩和期待が買い安心感を誘う流れ。米中は首脳会談に向け通商上の規制で応酬し、駆け引きが続いているが、関係改善に向けた動きも見え始めている。トランプ米大統領は１７日、米メディアのインタビューで、中国に対する１００％の追加関税は持続可能でないと明言し、