20日午前10時半ごろ、横浜市青葉区美しが丘5丁目のマンション建設現場で、40代ぐらいの男性作業員が落ちてきた鉄板の下敷きになった。男性は救助されたが、搬送先の病院で死亡が確認された。青葉署によると、マンションに併設される機械式立体駐車場の組み立て中だった。駐車場は地下部分を含む5段式で、1階部分で男性が作業中に2階部分の床が落下して巻き込まれたとみられる。署は業務上過失致死の疑いも視野に状況を調べる