「はたらくくるま」が好きな人に刺さること間違いなしな「工事現場ケーキ」がXで話題です。説明がなければケーキではなく精巧なジオラマと錯覚してしまいそうな誕生日ケーキの写真に「すっごい……！」「センスが爆発してる」といった声が集まっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■砕いたオレオを砂利に見立てた「工事現場ケーキ」このほどXユーザーの「まいち」さんが投稿したのは、自身が大好き