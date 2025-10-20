中国の2025年7月から9月までのGDP（国内総生産）は、2024年の同じ時期に比べて4.8％増えたものの、景気の減速傾向が鮮明になっています。20日発表された中国第3四半期のGDPは、前の年の同じ時期に比べてプラス4.8％と、第2四半期と比べて伸び率が減速しました。消費動向を示す小売売上高は9月までの4カ月連続で伸び率が前の月に比べて減速したほか、1月から9月の不動産開発投資はマイナス13.9％と、厳しい不動産不況が続いているこ