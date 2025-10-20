タレント大久保佳代子（54）が20日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。静岡・伊東市の田久保真紀市長についてコメントした。田久保市長の学歴をめぐる問題で、同氏が議会を解散したことに伴う市議選の投開票が19日に行われた。20人の当選者の内訳について、田久保氏の不信任決議案に賛成する候補が19人、田久保氏を支持する候補が1人であることを伝えた。田久保氏は選挙結果の受け止めについて問