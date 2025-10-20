中国国家統計局が10月20日に発表したデータによると、2025年第1〜3四半期（1〜9月）の国内総生産（GDP）は101兆5036億元（約2131兆5756億円）で、物価の変動を調整した実質で前年同期比5．2％増えました。 産業別に見ると、増加値は第1次産業が前年同期比3．8％増の5兆8061億元（約121兆9281億円）、第2次産業が同4．9％増の36兆4020億元（約764兆4420億円）、第3次産業が同5．4％増の59兆2955億元（約1245兆2055億円）でした。 四