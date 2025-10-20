現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。【写真】古川雄大「自分と全く違う＜陽キャ＞北尾政演をどう演じたらよいのか、大いに悩んで。しかしあることをキッカケに…」10月19日放送の第40回「尽きせぬは欲の泉」にて五十日手錠の刑を受けたのち、筆を執らなくなった山東京伝こと政演。その政演が、蔦屋と鶴屋のある策に乗せられた結果、響かせることになった美声がSNSなどで話題に