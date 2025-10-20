大阪市浪速区のクボタ本社＝20日午後来春に本社を移転するクボタは20日、大阪市浪速区の跡地にアリーナ建設を検討していると明らかにした。再開発事業を手がける不動産デベロッパーなどの候補者に募集要項を送付したという。敷地面積は保有する隣接地も含めて約2万4千平方メートルあり、再開発で大阪・ミナミの新しい拠点になることが見込まれる。クボタの現在の本社は、築50年以上が経過。老朽化が進んでおり、大阪駅北側の再