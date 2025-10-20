自民党と日本維新の会は、20日午後6時から党首会談を開き、連立政権の樹立で合意する見通しです。青井実キャスター：午後6時から自民、維新両党が党首会談を行うわけですが、発足に向けて合意する予定ということでポイントはどこになりますか？スペシャルキャスター・岩田明子さん：まずは維新が1番強調している、議員定数削減の実現。現実的には非常に手続き的にも時間がかかるものですし、議論が必要なものなので、どういう文言