先週（10月13日週）の動き：米中貿易摩擦の再燃、米地銀の信用リスク浮上で内外金価格怒涛の最高値更新NY金一時4,400ドル接近、JPX金1日で1000円超上昇 マーケット関連の欧米メディアでは金市場のバブル論議が巻き起こっている。先週（10月13日週）の内外金市場の値動きは、まさにバブルを思わせるものだった。ニューヨーク金先物価格（NY金）は、4,000ドル割れの水準から一時は4,400ドルに接近するなど5営業