◆プロボクシング▽日本フェザー級（５７・１キロ以下）タイトルマッチ１０回戦王者・阿部麗也―同級１位・殿本恭平（２１日、東京・後楽園ホール）日本フェザー級タイトルマッチの前日計量が２０日、都内で行われ、王者・阿部麗也（３２）＝ＫＧ大和＝と挑戦者の同級１位・殿本恭平（３０）＝勝輝＝がともにリミットの５７・１キロでクリアした。阿部は６月１９日に大田区総合体育館で行われた王座決定戦で大久祐哉（金子