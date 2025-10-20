巨人のフォスター・グリフィン投手（３０）が来季からＭＬＢに復帰する可能性が高いことを「ニューヨーク・ポスト紙」のジョン・ヘイマン記者が１９日（日本時間２０日）に自身のＸで報じた。２０２３年から巨人入りし日本球界でのプレーを始めたグリフィンは、来日１年目から２０試合に登板し６勝５敗の防御率２・７５と安定した成績を残すと、２年目の２４年も２０試合に登板し６勝４敗の防御率３・０１という好成績でリーグ