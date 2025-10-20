◇体操世界選手権（２０日、ジャカルタ）男子予選が終了し、個人総合で東京五輪王者の橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は、合計８３・０６５点の予選トップで決勝（２２日）進出を決めた。８班に分かれ２日間で行われた予選。日本勢は１９日に１班で登場し、橋本は６種目中４種目で１４点台以上を出すなど安定した力を発揮し、存在感を示していた。決勝では、内村航平以来の３連覇を目指す。昨夏のパリ五輪３冠の