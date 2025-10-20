ヤクルトは２０日、都内の球団事務所でスカウト会議を行い、２３日のドラフト会議に向けて指名候補を７５人に絞った。橿渕スカウト育成グループデスクは「傾向的に今年は大学生が人数が多い。そういうところが中心になっていくのかな」と即戦力の素材を中心の指名方針を明かした。米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手については「リストには入っています」と明かした。１位候補の最有力となっている創価大・立石について