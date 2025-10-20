アジアと鹿児島の若者がが19日、鹿児島市で開かれました。 「かごしまアジア青少年芸術祭＝アジアん・鹿児島」は、音楽や舞踊などを通じて鹿児島とアジアの青少年の育成や国際交流に関心を持ってもらおうと、2006年からはじまったものです。 18回目の今年は、会場で鹿児島に暮らす9か国の外国人による現地の文化を体験できるブースが設けられました。 音楽祭のステージでは、中国や韓国、マレーシアなどの若