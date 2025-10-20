大麻とMDMAを使用したなどとして、鹿児島県垂水市の無職の少年(19)と、男子高校生(19)が逮捕されました。 麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで10月20日までに逮捕されたのは、垂水市の無職の少年(19)と男子高校生(19)です。 2人は先月下旬、県内などで大麻とMDMAを使った疑いが持たれています。 警察によりますと、無職の少年の自宅の捜索で大麻が見つかり、警察は先月28日、少年を大麻を所持した疑いで現行犯逮捕しました。