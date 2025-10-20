大手発電設備メーカー、ハルビン電機廠のスマート化されたコイル工場で、製品を生産する従業員。（８月４日、ドローンから、ハルビン＝新華社配信／劉洋）【新華社北京10月20日】中国国家統計局が20日に発表した9月の一定規模（主要事業の年間売上高2千万元、1元＝約21円）以上の工業企業の増加値（付加価値額）は、物価変動を除いた実質で前年同月比6.5％増加した。三大部門は採鉱業が6.4％増、製造業が7.3％増、電力・熱