仏１０年債利回りは３ｂｐ上昇の３．３９％で始まる、ユーロ売りは限定的＝ロンドン為替 先週末に仏格下げが報じられたが、週明けの仏１０年債利回りは３．３９％（＋３ｂｐ）と比較的小幅の上昇となっている。仏ＣＡＣ指数は上昇でスタート。ユーロ相場に対する売り圧力もみられていない。まずは、仏政局の安定化が市場に歓迎されているようだ。 EUR/USD1.1663EUR/JPY175.88EUR/GBP0.8691