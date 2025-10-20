俳優の倍賞千恵子、木村拓哉が20日、都内で行われた映画『TOKYOタクシー』（11月21日公開）完成披露試写会に登壇した。【写真】セレモニーでは⋯倍賞千恵子をエスコートをする木村拓哉本作は、フランスで初登場新作1位を獲得、2022年に日本でも公開されヒットしたフランス映画『パリタクシー』が原作。昭和から平成、令和と、日本に生きる人々を長年描き続けてきた山田洋次監督が、刻々と変化する大都市「東京」を舞台に