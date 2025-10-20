創価大の立石正広内野手23日のプロ野球ドラフト会議で指名が有力視される選手を紹介する。最も注目されるのは創価大の立石正広内野手だ。広角に長打を放てる大学日本代表の主砲で、走攻守がそろった逸材。既に広島が1位指名を公言しており、競合は避けられない情勢だ。今年は大学に好選手が多い。法大の松下歩叶内野手も強打が魅力。明大の小島大河捕手は打撃力があり、今秋の東京六大学リーグ制覇に大きく貢献した。青学