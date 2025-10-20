ドジャースは１９日（日本時間２０日）、ワールドシリーズへ向けてドジャースタジアムで全体練習を行った。ポストシーズン男のキケ・ヘルナンデス内野手は“ちょんまげ”の独特ヘアスタイルで打撃練習に臨んだ。ナ・リーグ優勝シリーズでファンの注目をさらったのは左翼での守備だった。大谷翔平投手が先発した第４戦、１死一塁からテュラングが左翼へ痛烈なライナーを放った。これを前進してきたキケが鮮やかにキャッチ。ここ