元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が20日、カンテレの情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。番組では日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）が自民党と連立政権の樹立について、実質合意したと明かしたことを伝えた。橋下氏は、立憲民主党の野田佳彦代表が同番組にリモートで生出演。立憲が呼びかけた首相指名選挙を巡る野党候補の一本化協議がまとまらなかったことに、維新と国民民主は「野田