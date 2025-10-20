プロパストがこの日の取引終了後、自社株買いを実施すると発表した。上限を４０万株（自己株式を除く発行済み株数の１．２０％）、または１億円としており、取得期間は１０月２１日から１２月２６日まで。経営環境の変化に対応し、機動的な資本政策の遂行を可能とするためとしている。 出所：MINKABU PRESS