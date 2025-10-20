日経平均株価 始値48332.71 高値49185.50 安値48254.83 大引け49185.50(前日比 +1603.35 、 +3.37％ ) 売買高17億9405万株 (東証プライム概算) 売買代金5兆2873億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．自民と維新の連立合意でリスクオン ２．米地銀信用リスク後退で買い戻しも ３．初の4万9000円台突入で