冬も間近となり、衣替えを急ピッチでやっている人も多いのではないでしょうか。夏物の衣類を次のシーズンまできれいに保管するために大切なのが「しまい洗い」です。そのポイントを聞きました。衣替えのシーズンを迎え、札幌市のコインランドリーにひっきりなしに訪れる利用客。手にはたくさんの洗い物を持っています。（利用客）「衣替えのものをまとめて持って来た。ずっとしまっていたので収納のにおいが気に