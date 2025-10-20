山口大（山口市）が2026年度の新入生から年間授業料を値上げし、20％増とする具体案を教職員組合側に提示したことが20日、組合関係者への取材で分かった。組合側は「教職員への説明がなく拙速だ」と反発。大学側は月内にも記者会見を開き、詳細を公表するとしている。大学は今年9月、ホームページ上で、国から支払われる運営費交付金の減少や物価高騰を理由に「授業料改定の準備を進める」と表明していた。文部科学省による