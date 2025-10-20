【モデルプレス＝2025/10/20】タレントの中川翔子が10月19日、自身のInstagramを更新。お揃いの洋服を着た双子の息子たちを公開した。【写真】中川翔子「すでにイケメン」双子息子のお揃い服ショット◆中川翔子、双子にお揃いの洋服中川は「スライムたちがあらわれた！」とコメント。「ドラゴンクエスト」のキャラクター・スライムを模した水色のお揃いのベビー服を着た双子が並んでいる写真を公開し、「スライム服！双子に着せる