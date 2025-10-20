全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、鹿児島・指宿市の酒造『大山甚七商店』です。「イヨシコーラ酎」3520円／300ml『大山甚七商店』（鹿児島県指宿市）小老舗蔵元『大山甚七商店』の本格芋焼酎に伊良コーラのスパイスを浸漬・蒸留。クラフト感のあるコーラの香りが立ちあがり、レモンのような柑橘も感じる。スパイス系が好きなら気に入るはず。「イヨシコーラ酎」3520円／300ml