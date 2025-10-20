木村拓哉（52）が20日、東京・丸の内ピカデリーで行われた山田洋次監督（94）の新作映画「TOKYOタクシー」（11月21日公開）完成披露試写会に登壇。劇中で、東京の柴又から神奈川の葉山にある高齢者施設までマダムを送るタクシー運転手として名所を走行するシーンを演じるが、最新の撮影技術を使ってスタジオで撮ったと明かした。その上で「テクノロジーで囲まれた中でも人として大事なことは、こうじゃないか…テクノロジーではな