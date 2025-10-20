プロ野球DeNAを2025年シーズン限りで退任する三浦大輔監督（51）が2025年10月18日、自身のインスタグラムを更新。「たくさんの応援ありがとうございました！」と感謝をつづった。「たくさんの応援ありがとうございました！」プロ野球セ・リーグのクライマックスシリーズ・ファイナルステージは、レギュラーシーズン首位・阪神対2位のDeNAのカードとなり、阪神甲子園球場で開催された。DeNAは3連敗で対戦成績0勝4敗（阪神がアドバン