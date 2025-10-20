プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏が、2025年10月18日にユーチューブを更新し、来シーズン日本球界復帰の意向を示している元大リーガー前田健太投手（37）について、「なんの心配もなく巨人に入った方がいい」との見解を示した。 巨人入りの可能性は「80％くらいある」 前田は15年オフにポスティングシステムを利用して大リーグのロサンゼルス・ドジャースに移籍。大リーグでは、ミネソタ・ツインズ、デトロイト