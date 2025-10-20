関東は寒気が流れ込むため、24日をピークに冷えるでしょう。最低気温は10℃を下回る所もありそう。季節が一気に進み、市街地の木々も本格的に色づく見込み。朝晩は冷えるため、服装選びに注意しつつ、体調管理に注意。24日(金)頃まで寒気が居座る今日20日(月)は北海道で「初雪」や「初冠雪」の冬の便りが続々と届きました。今回の寒気は山や峠で雪を降らせるレベル(上空1500m付近で0℃以下)です。平地で雪を降らせる寒気(上空1500m