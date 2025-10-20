◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都・芝３０００メートル）＝２０日、栗東トレセンショウヘイ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）が、神戸新聞杯２着からの逆転勝利を狙う。大江助手は「１回使って、体の張りが出ました。成長面でも状態面でも上昇曲線です」とうなずく。秋初戦の前走は勝ったエリキングの決め手に屈したが、スローペースでも我慢が利き、目標にされる形でも踏ん張れた。同助手は「