ＮＨＫ（日本放送協会）会長、大相撲の横綱審議委員長などを務めたジャーナリストの海老沢勝二（えびさわ・かつじ）さんが１９日午後１０時５分、誤嚥（ごえん）性肺炎のため、死去した。９１歳だった。日本相撲協会の八角理事長（元横綱・北勝海）は「突然のご訃報、大変悲しく、残念です。ご家族、ご親族の皆様には、心よりお悔やみ申し上げます。海老沢勝二先生には、日本相撲協会の横綱審議委員を１０年、そのうち委員長