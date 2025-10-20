ことし9月、群馬県前橋市の自宅で首を絞めるなどして妻を殺害したとして、84歳の夫が逮捕されました。警察によりますと殺人の疑いで逮捕された増井武容疑者（84）はことし9月30日の早朝、群馬県前橋市の自宅で妻の邦子さん（81）の首を手で絞めるなどして殺害した疑いがもたれています。邦子さんの死因は窒息死とみられています。増井容疑者は事件当時、自らの腹を刃物で刺したとみられ、高崎市内の病院で治療を受けていましたが、