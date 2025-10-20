「AAA」宇野実彩子(39)が20日までに自身のインスタグラムを更新。大先輩のライブを鑑賞したことを報告した。宇野は「大先輩、倖田來未様のライブへ」と書き出し、歌手の倖田來未のライブ会場を訪れたことを報告。そして「歌声、パフォーマンス、衣装、演出、どこをとっても心を掴まれる唯一無二のエンターテイメントにふれました」と興奮を伝え「パワーチャージありがとうございました」と記した。さらに「本番直前の眩し